Dybala si allena a Miami | vuole convincere Gasperini e tenersi la Roma

Paulo Dybala si allena a Miami, un simbolo di determinazione nella sua estate di lavoro. Con il sole della Florida come scenario, l’attaccante argentino punta a convincere Gasperini e guadagnarsi un posto nella Roma. In un calcio che premia chi si prepara al meglio, Dybala non lascia nulla al caso: il suo rientro promette scintille. Sarà lui il faro della nuova era giallorossa? La curiosità cresce!

Un’estate di lavoro, silenzio e attesa. Paulo Dybala ha scelto Miami come base per il suo ritorno: sole, discrezione e la voglia di farsi trovare pronto. Il countdown verso il ritiro di luglio è già cominciato e l’argentino ha messo nel mirino un solo obiettivo: conquistare Gasperini. Il nuovo allenatore della Roma, atteso nella Capitale per l’ufficialità, non ha ancora avuto un contatto diretto con la Joya. Ma i due si conoscono da tempo, dai tempi di Palermo, quando Dybala muoveva i primi passi nel calcio europeo e Gasperini cercava di salvare i rosanero. Oggi si ritrovano a Roma, con una missione più ambiziosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala si allena a Miami: vuole convincere Gasperini e tenersi la Roma

? #Ranieri: “#Dybala e #Pellegrini? Credo verranno tutti. #Dovbyk ha fatto allenamento, domani me lo daranno disponibile per l'ultima seduta. Ho visto grossa determinazione nei ragazzi. Affronteremo una grande squadra che vuole chiudere bene la stagio Tweet live su X

Ma voi veramente pensate che una società che ha portato Mourinho occultandolo 4 mesi alla stampa, ha preso Dybala in 3 giorni e chiuso Lukaku in una settimana sia impreparata sulla scelta dell'allenatore per la prossima stagione? Lo avranno chiuso ad ap Tweet live su X

