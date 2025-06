Dybala Gasperini | quando l’allenatore vide nascere la Joya | i primi gol dell’argentino e le speranze nel Palermo 2012-13 Sorrentino | La qualità di Paulo non si trova in giro il mister la valorizzerà

Ricordi di un passato che torna a brillare: Dybala e Gasperini, due geni del calcio italiano, si sono incrociati nuovamente. Era il 2012-13 quando l'allenatore scoprì il talento della "Joya" a Palermo, svelando qualità rare nel panorama calcistico. Oggi, mentre la Serie A continua a sorprendere con nuove stelle, la storia di questi due protagonisti ci ricorda quanto sia fondamentale valorizzare i giovani talenti. Chi sa quali magie possono ancora scrivere insieme?

Roma, quella tra Dybala e Gasperini non è la prima volta in cui i due si incontrano: al suo arrivo in Italia al Palermo l’imprinting alla Serie A fu con il Gasp L’attualità del calcio regala spesso intrecci suggestivi: Paulo Dybala e Gian Piero Gasperini, dopo la loro breve ma formativa esperienza condivisa a Palermo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dybala Gasperini: quando l’allenatore vide nascere la “Joya”: i primi gol dell’argentino e le speranze nel Palermo 2012-13. Sorrentino: «La qualità di Paulo non si trova in giro, il mister la valorizzerà»

Altri articoli sullo stesso argomento

Gasperini alla Roma? Il possibile ritorno di fiamma con Dybala - Nella frenesia che circonda il futuro della Roma, l'ipotesi di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore affiancato da Paulo Dybala riaccende l’entusiasmo dei tifosi.

Segui queste discussioni su X

New Podcast! "Episodio 270 - AS Roma a 360°: Sargent e Woltmade i nuovi nomi per l'attacco. Saelemaekers parla dal Belgio sul suo futuro" on @Spreaker #asroma #calcio #curvasud #dybala #gasperini #saelemaekers #sargent #seriea #sport #svilar Tweet live su X

quasi archiviata la saga allenatore hanno iniziato quella dei calciatori adatti a Gasperini ancora deve mettere piede a Trigoria e già sanno che ha messo il veto su Dybala, Pellegrini, ha stoppato la cessione di Cristante, messo il veto su quella di Svilar Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

La nuova Roma di Gasperini: Dybala multiuso, per lui c’è l’ipotesi falso 9

Secondo gazzetta.it: I punti interrogativi probabilmente verranno cancellati con il tempo, dando spazio alle certezze. Magari ci vorrà anche un po’, chissà, ma intanto sia Dybala sia Gasperini si stanno convincendo che il ...

Roma, Gasperini e il rebus Dybala (e non solo)

Da msn.com: La stima reciproca forse non basterà affinché la Joya resti centrale nei piani del neoallenatore. Dovbyk in bilico: non fa impazzire Gasp, come sostituto si pensa a Lucca dell'Udinese ...

Roma, Dybala studia da Papu Gomez: ecco come può essere l’arma in più di Gasperini

Come scrive calcionews24.com: Come giocherà Paulo Dybala nella nuova Roma di Gasperini? La Joya può ricoprire il ruolo che aveva il Papu Gomez nell’Atalanta del Gasp Paulo Dybala resterà uno snodo centrale della Roma anche nella p ...