Duro colpo al clan D' Alessandro tra gli arrestati la figlia del boss

Un duro colpo al clan D'Alessandro: tra gli arrestati spicca la figlia del boss. Questo evento segna un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata, un fenomeno che continua a minacciare le nostre comunità. L'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sostenuta da associazioni come SOS Impresa e il Circolo della Legalità, dimostra che la collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale. La legalità avanza, e insieme possiamo fare la differenza!

L'associazione Antiracket SOS Impresa Rete per la Legalità e il Circolo della Legalità di Castellammare di Stabia esprimono il loro più profondo apprezzamento per l'importante operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Polizia di Stato del Commissariato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Duro colpo al clan D'Alessandro, tra gli arrestati la figlia del boss

