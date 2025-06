Durigon | Landini a casa se il referendum non passa

In un clima di tensione politica, durigon e Landini si fronteggiano sui referendum dell’8 e 9 giugno, trasformando le consultazioni in una battaglia per il potere. Le destre vedono in questa mobilitazione un’occasione per mettere alla prova Maurizio Landini e il suo ruolo alla Cgil, alimentando un confronto acceso e senza esclusione di colpi. Ma cosa accadrà davvero se il voto non dovesse andare nel loro verso?