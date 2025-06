Duplice tentato omicidio durante una processione | un arresto a Napoli

Un drammatico episodio ha scosso Napoli durante una tradizionale processione religiosa. Un arresto è stato effettuato per un duplice tentato omicidio, con due feriti a seguito di una lite. Questo evento mette in luce un problema crescente di violenza che affligge non solo la città partenopea, ma anche altre realtà italiane. La sicurezza durante le celebrazioni religiose sta diventando una questione cruciale: come possiamo preservare tradizioni senza compromettere la tranquillità?

NAPOLI, 4 GIUGNO 2025 – È stato arrestato dalla Polizia di Stato l’uomo accusato di aver ferito due persone lo scorso 13 aprile durante una lite scoppiata nel quartiere Case Nuove, a Napoli, in occasione di una processione religiosa. I fatti sono stati ricostruiti nel corso delle indagini condotte dalla squadra mobile partenopea. Secondo quanto emerso, la lite sarebbe nata tra donne appartenenti a contesti malavitosi locali per vecchie rivalità. Tra le persone coinvolte anche la moglie di una delle due vittime, legata da vincoli di parentela a esponenti di rilievo della criminalità organizzata nella zona. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Duplice tentato omicidio durante una processione: un arresto a Napoli

Benzinai accoltellati all'Arenella, fermati due giovani per duplice tentato omicidio

Tentato omicidio a Collegno: uomo accoltellato in ujna casa e poi in strada, è grave. Aggressore fuggito

Tentata rapina e duplice tentato omicidio all'Arenella: fermati due giovani dalla Polizia di Stato

Arrestato a Napoli uomo coinvolto in tentato duplice omicidio durante processione religiosa in zona case nuove

Un uomo arrestato a Napoli per un tentato duplice omicidio durante una processione religiosa nelle Case Nuove, collegato al clan Contini e a faide criminali locali

Spari e feriti durante processione a Napoli, un arresto nel clan Contini

Ferì due persone in una lite scoppiata, lo scorso 13 aprile, nella zona case Nuove, a Napoli. Oggi per quel tentato duplice omicidio

Ferisce due giovani a colpi di pistola: duplice tentato omicidio a Napoli

