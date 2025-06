Dumfries saluta Inzaghi | Quattro anni fantastici! Grazie mille

Denzel Dumfries saluta Inzaghi con affetto e gratitudine, chiudendo un capitolo indimenticabile della sua carriera all’Inter. In un toccante messaggio su Instagram, il giocatore ha ringraziato l’allenatore per i quattro anni fantastici insieme, sottolineando l’importanza di questa esperienza. Un addio che segna la fine di un’epoca e l’inizio di nuove avventure. Grazie davvero di tutto, Inzaghi!

Denzel Dumfries ha dedicato bellissime parole per l’allenatore che lo ha guidato all’Inter in questi quattro anni. Il giocatore ha fatto un post su Instagram a riguardo. SALUTO – Denzel Dumfries ha voluto dedicare un breve messaggio all’allenatore che ieri ha salutato definitivamente l’ Inter. I rapporti con Simone Inzaghi sono conclusi e il tecnico sta per andare in Arabia Saudita per proseguire la sua carriera. Non solo il futuro, ma anche l’offerta dell’ Al-Hilal ha convinto Inzaghi ad abbandonare la nave nel momento di maggiore difficoltà. Dopo la finale di Champions League persa clamorosamente per 5-0 serviva una reazione a breve termine, probabilmente non l’addio. 🔗 Leggi su Inter-news.it