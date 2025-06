Dumfries saluta Inzaghi con un messaggio al miele | Siamo cresciuti come una famiglia fin dal primo giorno… – FOTO

Dumfries saluta Inzaghi con parole piene di affetto, ricordando il legame speciale che si è creato negli anni. «Siamo cresciuti come una famiglia, fin dal primo giorno…» scrive l’olandese, evidenziando quanto questa avventura abbia lasciato un segno profondo nel cuore di tutti. È un addio che porta con sé ricordi e gratitudine, segnando la fine di un capitolo indimenticabile per l’Inter e i suoi protagonisti.

Dumfries saluta Inzaghi con un messaggio al miele: «Siamo cresciuti come una famiglia, fin dal primo giorno.». Le parole dell’olandese. Anche Denzel Dumfries ci ha tenuto a salutare Simone Inzaghi e il suo staff e a ringraziarli per questi 4 anni passati insieme all’Inter. Il tecnico piacentino ieri ha ufficializzato il suo addio al club meneghino e presto sarà ufficiale il suo approdo all’ Al Hilal in Arabia Saudita. Questo il bellissimo messaggio pubblicato dall’esterno destro olandese sul proprio profilo Instagram personale. Nelle ultime ore (già a partire da ieri) altri compagni in nerazzurro avevano salutato il tecnico piacentino: da Sommer a de Vrij, passando per capitan Laautaro Martinez e per Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com