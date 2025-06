Due televisori per il Day Hospital oncologico

Il nostro scopo come Inner Wheel è quello di creare un ambiente più sereno e rassicurante per i pazienti, offrendo loro momenti di distrazione e conforto durante il percorso di cura. Con due nuovi televisori donati all’oncologia medica di Arezzo, rafforziamo il nostro impegno nel migliorare la qualità di vita di chi affronta questa sfida, perché ogni gesto di solidarietà può fare la differenza.