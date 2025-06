Due spettacoli e un trekking naturalistico aprono la rassegna Anfiteatro Naturalis a Chiusi della Verna

Scopri la magia del "Anfiteatro Naturalis" a Chiusi della Verna, dove natura e cultura si fondono in un weekend indimenticabile! Il 7 e 8 giugno, preparati a vivere spettacoli affascinanti e un trekking immersivo nel cuore del Casentino. Questo evento non solo celebra l'arte, ma promuove anche il turismo sostenibile, un trend crescente che invita tutti a riscoprire le bellezze del nostro territorio. Non perdere l'occasione di essere parte di questa esperienza unica!

Arezzo, 4 giugno 2025 – . Il borgo casentinese diventerĂ un teatro a cielo aperto per un variegato programma di iniziative che, al via sabato 7 e domenica 8 giugno, permetteranno a spettatori di tutte le etĂ di assistere a coinvolgenti azioni culturali che verranno messe in scena da compagnie di tutta Italia. Il calendario, promosso dall’associazione culturale Noidellescarpediverse in collaborazione con rumorBianc(o), verrĂ inaugurato con un tris di appuntamenti a ingresso gratuito ospitati nel suggestivo scenario del nuovo anfiteatro naturale in parco Martiri della LibertĂ in cui sarĂ possibile vivere originali esperienze tra arte e paesaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due spettacoli e un trekking naturalistico aprono la rassegna “Anfiteatro Naturalis” a Chiusi della Verna

Altre letture consigliate

Spettacoli, convegni e trekking: nel Sannio un festival dedicato ai briganti - Scopri il nuovo festival nel Sannio dedicato ai briganti, un evento che unisce convegni, spettacoli teatrali itineranti, concerti, degustazioni e trekking sui sentieri storici.

Segui queste discussioni su X

"Settimana Internazionale del Beach Volley", Messina capitale europea dello sport outdoor: tutto sugli eventi https://ift.tt/RxGBudz https://ift.tt/kMa1XS3 Tweet live su X

Weekend da record a #Rimini, con un ponte che ha regalato numeri da Ferragosto e dato il via all’estate tra eventi e benessere. E ora un giugno molto vivo con Vele al Terzo, This is Wonderland, dal 6 giugno a Miramare e Cento giorni in festa: https://riminitu Tweet live su X

EVENTI - Nicola Fiasconaro celebra la quinta Festa delle Rose a Castelbuono: evento che unisce pasticceria, territorio e tradizione con laboratori per studenti. #horeca #foodservice #pasticceria Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Trekking naturalistico nei boschi del Montiferru

Secondo unionesarda.it: Una passeggiata tra i boschi rigogliosi, radure e fonti d'acqua cristallina del monte di Seneghe per rigenerare spirito e corpo. È â€śBoschi e sorgenti del Montiferru": l’escursione ...

Due spettacoli a San Gherardo rendono omaggio a Marconi

Riporta ilrestodelcarlino.it: Originalissima la cornice naturalistica dell’oasi di San Gherardo scelta da Tita Ruggeri come scenografia del primo dei due spettacoli ispirati alla radio e alla vita di Guglielmo Marconi ...

TREKKING NATURALISTICO

Da ecodibergamo.it: Escursione unica e ricca di storia: il trekking alla Diga del Gleno unisce la bellezza della natura della Val di Scalve al ricordo dell’immane tragedia conseguente al crollo della diga avvenuto ...