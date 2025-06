Due spettacoli e un trekking naturalistico aprono Anfiteatro Naturalis

Scopri la magia dell'Anfiteatro Naturalis! Questo weekend, Chiusi della Verna si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, dove natura e cultura si intrecciano in un programma ricco di emozioni. Due spettacoli mozzafiato e un affascinante trekking naturalistico ti aspettano per vivere un'esperienza unica immersi nel cuore del Casentino. Non perdere l’occasione di partecipare a questa festa di arte e natura, dal 7 all'8 giugno!

Due spettacoli e un trekking naturalistico aprono la rassegna “Anfiteatro Naturalis” a Chiusi della Verna. Il borgo casentinese diventerà un teatro a cielo aperto per un variegato programma di iniziative che, al via sabato 7 e domenica 8 giugno, permetteranno a spettatori di tutte le età di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Due spettacoli e un trekking naturalistico aprono "Anfiteatro Naturalis"

