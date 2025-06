Due scudetti buttati l' umiliazione di Monaco un calcio vecchio | Inzaghi poteva fare di più

Il bilancio di Inzaghi sulla panchina dell'Inter è un mix di emozioni contrastanti. Due scudetti sfumati e l'umiliazione di Monaco gettano un'ombra sul suo operato. Tuttavia, la finale con il City ha mostrato il potenziale della squadra. L'evoluzione di Calhanoglu e il lavoro su Dumfries sono segnali di speranza. Ma ora, dopo un addio "sbagliato", si apre una nuova era: riuscirà il club a rialzarsi?

Da salvare la finale col City, comunque persa, la trasformazione di Calhanoglu in gran regista e il lavoro su Dumfries. Per il resto, però, la bilancia pende dall'altro lato. E poi un addio così "sbagliato.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Due scudetti buttati, l'umiliazione di Monaco, un calcio vecchio: Inzaghi poteva fare di più

Leggi anche questi approfondimenti

Cassano ci va giù pesante con Simone Inzaghi: “Tre Scudetti buttati al cesso in quattro anni” - Antonio Cassano critica duramente Simone Inzaghi, accusandolo di aver gettato al vento tre scudetti in quattro anni alla guida dell’Inter.

Segui queste discussioni su X

Buttati via "ALMENO DUE CAMPIONATI" (dunque volevano anche lo scudetto di Spalletti?) E ricordiamo sempre che: 2021-22: Milan capolista 14 giornate, Inter 8 2024-25: Napoli capolista 21 giornate, Inter 7 Tweet live su X

Lo scudetto buttato quest’anno - insieme a società e ingiocabili, non dimentichiamoci di loro - prima ancora che la disfatta di Monaco ha cambiato l’immagine di Inzaghi, perché per quattro anni tra mille difficoltà ha reso competitiva una squadra che non dovev Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Due Scudetti buttati? L’attacco di Orlando cambia la narrazione su Inzaghi e non solo

Scrive msn.com: La frase che accende il dibattito Parlando di Simone Inzaghi, ha affermato: “Due Scudetti li ha buttati via”. Una presa di posizione netta, che riapre il dibattito sul tecnico piacentino.

Massimo Orlando: "Inter, così due Scudetti buttati via. E sul silenzio stampa..."

Come scrive tuttomercatoweb.com: "E' chiaro che Inzaghi è un grande allenatore, però è altrettanto chiaro che due Scudetti li ha buttati via. E pesa tantissimo, perchè sei nettamente più forte delle altre. Il Napoli negli ...

Cassano ci va giù pesante con Simone Inzaghi: “Tre Scudetti buttati al cesso in quattro anni”

Lo riporta fanpage.it: Una partita che poteva indirizzare il campionato, visto il pareggio per 0-0 del Napoli a Parma, ma che i nerazzurri hanno visto sfuggire via due volte ... quattro che butta lo scudetto nel cesso.