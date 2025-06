due pluriclassi per la primaria la preoccuazione a montefredane

Un passo importante verso il futuro della scuola primaria di Montefredane: un incontro tra l’Amministrazione comunale e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino ha aperto nuove prospettive per affrontare le sfide dei plessi pluriclassi. La collaborazione tra istituzioni si fa strada, con l’obiettivo di garantire un’educazione di qualità e un ambiente stimolante per i nostri bambini. La comunità può guardare con fiducia al domani!

Tempo di lettura: 2 minuti Incontro tra l’Amministrazione comunale di Montefredane e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino La nota del sindaco Ciro Aquino: “Si è tenuto ieri un incontro proficuo tra la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, dott.ssa Fiorella Pagliuca, e l’Amministrazione comunale di Montefredane, a seguito della pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’organico di diritto per l’anno scolastico 20252026, da cui risulta l’istituzione di due pluriclassi presso la Scuola Primaria di Montefredane. Tale previsione ha suscitato forte preoccupazione da parte dell’Amministrazione comunale, del corpo docente e delle famiglie, sia per le possibili ricadute sull’efficacia didattica, sia per la complessiva gestione dell’attività scolastica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it