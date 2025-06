Due pesi e due misure anche sulle minacce Bassetti smaschera il potere | valgono di più se colpiscono la politica

Matteo Bassetti solleva un tema cruciale: la disparità di trattamento verso le minacce. Mentre la solidarietà alla premier Meloni è immediata, il silenzio su attacchi a professionisti della salute è assordante. Questo doppio standard evidenzia un trend inquietante: le parole d'odio sembrano avere più peso quando colpiscono la politica. È ora di riflettere su quanto valga la vita e la dignità di ogni cittadino, al di là delle cariche pubbliche.

Matteo Bassetti lo dice senza giri di parole: «È giusto che tutti si siano indignati e abbiano dato solidarietà alla premier Meloni per le minacce alla figlia. Ma come altri medici sono quattro anni che riceviamo insulti e minacce sui social. Nessuno li condanna?». Il direttore delle Malattie infettive del San Martino di Genova riassume così il cuore di una questione che la politica italiana si ostina a non voler vedere: l’indignazione selettiva come metodo di governo. La vicenda è nota. Il docente Stefano Addeo pubblica un post con un indegno augurio di morte alla figlia della premier. La condanna politica è immediata: interviene il Quirinale, il ministro Valditara apre un’indagine, l’intero arco parlamentare si compatta in solidarietà. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it