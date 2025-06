Due incidenti in contemporanea bloccano la sopraelevata di Moncalieri nei due sensi di marcia tre feriti in ospedale

Un pomeriggio di caos sulla sopraelevata di Moncalieri: due incidenti simultanei bloccano la viabilità, causando tre feriti trasportati in ospedale. La collisione tra due auto, tra cui una Toyota Yaris, ha creato scompiglio in entrambe le direzioni, lasciando auto ferme e automobilisti spaesati. La scena è ancora sotto controllo delle forze dell'ordine, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa doppia emergenza.