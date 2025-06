Due giovani accoltellati in seguito a una lite | un 19enne indagato per tentato omicidio

Violenza giovanile: un tema sempre più attuale. Due ragazzi sono finiti in ospedale dopo una lite che ha coinvolto un 19enne, ora indagato per tentato omicidio. Questo episodio mette in luce il crescente allarme sociale riguardo ai conflitti tra giovani, spesso sfocianti in atti di violenza. Un invito a riflettere su come possiamo prevenire queste situazioni e promuovere una cultura del dialogo. La comunità è chiamata a reagire!

Una furiosa lite terminata con due ragazzi feriti porta un giovanissimo a essere indagato per tentato omicidio. I fatti risalgono alla metà di maggio quando due ragazzi di 20 e 24 anni, originari della Bassa Romagna ravennate, si sono recati al pronto soccorso di Imola per farsi medicare alcune.

