Due giorni di incontri sulla rete mediterranea della nutrizione personalizzata

Siete pronti a scoprire come la nutrizione personalizzata possa cambiare il nostro rapporto con il cibo? Ad Ostuni, il 5 e 6 giugno, esperti e ricercatori si riuniranno per discutere di una rete innovativa che mira a valorizzare le tradizioni culinarie mediterranee. Il progetto “Identità ” non è solo un’iniziativa, ma un passo verso un futuro in cui la salute passa attraverso piatti su misura. Non mancate!

OSTUNI - Domani giovedì 5 e venerdì 6 giugno ad Ostuni si terrĂ nel palazzo Comunale l’evento di Aress “La Rete mediterranea della nutrizione personalizzata: attualitĂ e prospettive”. Nell’occasione sarĂ presentato il  progetto “Identità ”, che coinvolge 13 partner tra enti di ricerca. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Due giorni di incontri sulla rete mediterranea della nutrizione personalizzata

