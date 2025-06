Due gattini intrappolati dentro a un' auto | carabinieri e vigili del fuoco li salvano

In un'epoca in cui l'amore per gli animali si fa sempre più forte, la storia dei due gattini salvati dai Carabinieri di Trieste rappresenta un esempio luminoso di empatia e prontezza d'intervento. Mentre i servizi di emergenza si mobilitano per proteggere anche i più piccoli e indifesi, questo episodio ci ricorda quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per garantire il benessere di tutti.

I Carabinieri di Trieste hanno messo in salvo due gattini rimasti bloccati all'interno del vano motore di un'autovettura parcheggiata. L'intervento, avvenuto ieri sera in via Augusto, è partito dopo una segnalazione giunta agli stessi militari che, arrivati immediatamente sul posto, hanno.

