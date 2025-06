Due feriti a colpi di pistola durante la processione della Madonna dell’Arco a Napoli | un arresto

Violenza inaspettata durante la tradizionale processione della Madonna dell'Arco a Napoli: due persone ferite da colpi di pistola e un arresto. Questo episodio inquietante ci ricorda quanto sia fragile la fronte religiose e culturale in un contesto segnato da tensioni sociali. La sacralità delle celebrazioni si scontra con una realtà che richiede maggiore attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza e preservare le tradizioni.

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver ferito a colpi di pistola due soggetti, nella zona delle Case Nuove a Napoli, durante la processione per la Madonna dell'Arco dello scorso 13 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

