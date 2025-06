Due donne imbrattate con sterco d' uccello e derubate della collana

Un nuovo episodio di furto mette in allerta la comunità di Latisana, con due donne vittime di un gesto audace e disgustoso. Imbrattate con sterco d’uccello e private delle proprie collane d’oro, queste donne si sono trovate a fronteggiare un episodio che lascia sgomenti. La paura e lo sdegno crescono mentre si cercano risposte e misure per proteggere i cittadini da simili crimini.

Il nuovo furto con destrezza in provincia è al sapore di sterco d'uccello. Due donne, entrambe residenti a Latisana, sono state derubate delle rispettive collane d'oro mentre passeggiavano per le vie del centro del comune. Il danno è stimato intorno ai duemila euro per la prima, classe 1948, e ai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it