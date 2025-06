Due coltelli nascosti in auto scatta la denuncia

Un controllo stradale si trasforma in un episodio di allerta per la sicurezza pubblica a Udine. Un cittadino tunisino di 53 anni è stato denunciato per possesso di due coltelli, definiti armi improprie dalla legge. Questa notizia mette in luce un trend crescente: la vigilanza delle forze dell'ordine è fondamentale in un periodo in cui la sicurezza urbana è al centro del dibattito pubblico. La prudenza è sempre una virtù!

Un cittadino tunisino di 53 anni è stato segnalato all'autorità giudiziaria dal Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale di Udine, dopo essere stato sorpreso in possesso di due coltelli, considerati dalla legge armi improprie. Tutto è successo durante un normale controllo stradale nella zona. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Due coltelli nascosti in auto, scatta la denuncia

