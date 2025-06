Droga sintetica e soldi in casa | coppia nei guai a Villa d’Ogna

A Villa d'Ogna, la routine quotidiana si è interrotta per una coppia nei guai: 61 anni lui, 27 lei. Scoperti con droga sintetica, contanti e attrezzatura per lo spaccio, sono stati denunciati dai Carabinieri. Questo episodio mette in luce un triste fenomeno in crescita: l’aumento del traffico di sostanze sintetiche in Italia. Un allerta che ci invita a riflettere su sicurezza e giustizia sociale. Cosa ne pensi?

L’INDAGINE. Segnalati dai residenti, un 61enne e la compagna 27enne sono stati denunciati dai Carabinieri: in casa Mdpv, contanti e materiale per lo spaccio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Droga sintetica e soldi in casa: coppia nei guai a Villa d’Ogna

