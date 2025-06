Dramma in diretta chiama la moglie mentre è al volante | Mi sto sentendo male Trovato senza vita

Un dramma in diretta che strazia il cuore e mette in luce l'importanza della salute al volante. A Bucine, un uomo ha avvertito la moglie di sentirsi male mentre guidava, ma non ha fatto in tempo a ricevere aiuto. Questi eventi tragici ci ricordano quanto sia cruciale prestare attenzione ai segnali del corpo e non sottovalutare mai un malore. La vita può cambiare in un attimo, e la prevenzione è fondamentale.

Bucine (Arezzo), 4 giugno 2025 – Telefona alla moglie avvertendola del sopraggiungere di un malore mentre è alla guida della sua auto, riesce a malapena a chiamare il 112. Ma all'arrivo dei soccorritori, viene trovato senza vita in un fosso dove nel frattempo era finito con il suo abitacolo. Dramma ieri mattina sulla strada provinciale 18 nel Comune di Bucine, all'altezza del bivio per Badia Agnano e Civitella in Val di Chiana. A perdere la vita per un arresto cardiaco è stato Angelo Tullio Montanaro, 64 anni, residente ad Ambra dove stava rientrando attorno alle 10 quando ha cominciato ad avvertire un malessere che poi, successivamente, gli è purtroppo risultato fatale.

