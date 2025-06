Dove vedere Italia-Germania in tv Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

L'attesa per Italia-Germania nella Nations League di volley femminile è alle stelle! Il match, in programma per il 2025, rappresenta non solo una sfida sportiva ma un confronto tra due storiche rivalità. Mentre la Germania cerca di ripetere i successi recenti, l'Italia si presenta con una squadra forte e affiatata sotto la guida di Julio Velasco. Segnate l'orario e preparatevi a un'emozione unica: sarà una partita da non perdere!

La Germania è sempre più o meno la stessa delle scorse settimane, l'Italia invece è cambiata e non sarà facile per le tedesche ripetere gli exploit di Novara e di Modena, quando in due occasioni su tre sono riuscite a superare la formazione sperimentale di Julio Velasco. A Rio di sperimentale c'è poco o nulla in casa azzurra. C'è la volontà di mettere subito le cose in chiaro e di vincere più partite possibile in questa prima sequenza di partite della fase di qualificazione per dormire sonni tranquilli nella fase di avvicinamento alle finali di Lodz. La partita contro la Germania per Sylla e compagne è un banco di prova importante che arriva all'indomani della partita con gli USA vice-campioni olimpici ma pieni di seconde linee.

