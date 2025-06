Dove vedere in tv Errani Vavassori-Townsend King Roland Garros 2025 | orario finale doppio misto programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti la storica finale di doppio misto al Roland Garros 2025, sei nel posto giusto! Domani, giovedì 5 giugno, Sara Errani e Andrea Vavassori sfideranno la coppia americana Townsend e King in una sfida imperdibile. Scopri orari, streaming e tutto quello che devi sapere per tifare Italia fino alla vittoria!

Domani, giovedì 5 giugno, l’Italia andrà a caccia del suo primo titolo nell’edizione 2025 del Roland Garros. A Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori saranno protagonisti della finale del doppio misto, opposti alla coppia americana formata da Taylor Townsend e da Evan King. I nostri portacolori, a segno l’anno scorso nell’atto conclusivo degli US Open, hanno voglia di regalare spettacolo e gioie agli appassionati italiani. Una partita che quindi potrebbe regalare un successo significativo nella storia del tennis tricolore. Errani, brillante nel percorso anche con Jasmine Paolini nel doppio femminile, incarna la mente tattica della coppia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Townsend/King, Roland Garros 2025: orario finale doppio misto, programma, streaming

