Il futuro dell'Italia è in gioco: il Green Deal rappresenta non solo una sfida, ma un'opportunità imperdibile. Ieri, all'Ara Pacis di Roma, esperti e leader aziendali si sono confrontati su strategie innovative per creare valore nella transizione ecologica. In un contesto globale sempre più orientato alla sostenibilità, capire come affrontare rischi e opportunità diventa cruciale. Scopriremo insieme se il futuro sarà davvero verde!

Quale sarà il futuro della la transizione ecologica? E in che modo l'Italia dovrà affrontare le sfide e i rischi connessi alla rivoluzione verde? Domande alle quali si è tentato di dare una risposta nell'incontro organizzato da Il Tempo, tenuto ieri presso l'Ara Pacis di Roma, dal titolo «Il futuro è ancora verde?», cui hanno partecipato Nicola Lanzetta (direttore Italia Enel Spa), Mattia Voltaggio (responsabile "Scuola Joule" di Eni per l'impresa), Nicola Perizzolo (project engineering director Barilla), Andrea Porchera (institutional e public relation di Renexia Spa) e Alberto Zorzan (direttore generale Atac). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dove va l'Italia dopo il Green Deal, l'evento de Il Tempo: le nuove strategie aziendali per creare valore

