Douglas Luiz Juve il Mondiale per Club sarà decisivo per il suo futuro? Ci sarebbe già il possibile sostituto | svelato quello che accadrà quest’estate e un’importante retroscena

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus potrebbe essere deciso dal Mondiale per Club, un evento che potrebbe rappresentare la svolta per il suo cammino. La partita si fa sempre più interessante: si parla già di un possibile sostituto e di retroscena esclusivi che svelano le mosse dei bianconeri. Ma cosa riserverà questa estate? La risposta potrebbe cambiare le carte in tavola e ridefinire il destino del brasiliano.

Douglas Luiz Juve, il Mondiale per Club sarà decisivo per il suo futuro? Il retroscena sul brasiliano. Arrivano importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz, centrocampista che non è mai sbocciato con i bianconeri in questa stagione. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il brasiliano era destinato alla cessione con Giuntoli e, per questo motivo, era sbucato il nome di Florentino per il calciomercato Juve. PAROLE – «Douglas Luiz sarebbe già andato via in questo mercato, adesso tocca a Tudor prova a rilanciarlo e dare l’ultimo segnale. Ha mercato in Premier League dove lo apprezzanno: l’intenzione con Giuntoli era quella di mettere sul mercato Doulgas Luiz e reinvestire la somma su Florentino che ancora oggi spera di vestire la maglia bianconera ma bisogna capire quali saranno le mosse dei bianconeri». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com