Doubao | la storia del capibara in fuga dallo zoo che ha resistito per due mesi libero in Cina

Doubao, la capibara più famosa della Cina, ha scritto una storia di libertà che ha catturato il cuore di molti. Fuggita dallo zoo di Yangzhou, ha vissuto due mesi di avventure, sfuggendo ai tentativi di cattura. In un'epoca in cui sempre più animali cercano di rompere le barriere del loro habitat, il suo viaggio ricorda l'importanza di rispettare la natura. Riuscirà Doubao a diventare un simbolo di libertà?

Si chiama Doubao, che in mandarino vuol dire «Piccolo panino». Ed è stata finalmente catturata dopo due mesi di latitanza a Yangzhou. Ma non era una criminale: si trattava di una capibara femmina che era fuggita dal suo recinto nel sito turistico di Zhuyuwan all’inizio di aprile, insieme ad altri due “complici”. Che però, evidentemente perché meno furbi di Doubao, erano stati ripresi quasi subito. A ideare e mettere in atto il piano di quello che potrebbe diventare presto un film dal titolo “Capibara in fuga” era stato Bazong, che non a caso significa “Grande Capo”, distruggendo la recinzione in cui i tre erano intrappolati per la gioia dei turisti. 🔗 Leggi su Open.online