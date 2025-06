Doppia festa dello sport nella piscina comunale per le sincronette

La piscina comunale di Matelica si trasforma in un palcoscenico per una doppia celebrazione dello sport! Le sincronette della Salus hanno incantato il pubblico con la loro grazia, e oggi il divertimento continua con giochi per bambini e spettacoli. Questo evento non è solo un tributo alla disciplina, ma un'opportunità per coinvolgere la comunità , promuovendo uno stile di vita attivo e sano. Un momento da non perdere per grandi e piccini!

Doppia festa dello sport nella piscina comunale per la Salus di Matelica, una, dedicata al nuoto sincronizzato, si è tenuta nei giorni scorsi, mentre l'altra è in programma oggi, oltre ad un piccolo spettacolo offerto dalle sincronette, ci saranno anche dei giochi per i bambini. Presenti il sindaco di Matelica Denis Cingolani, l'assessore allo Sport Filippo Maria Conti e gli assessori Barbara Cacciolari e Graziano Falzetti. Grande soddisfazione quella che ha espresso l'assessore allo Sport Filippo Maria Conti: "È stato un grande piacere partecipare a questo spettacolo in acqua che vede protagonista questo bellissimo gruppo di sincronette.

