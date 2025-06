Dopo i trionfi in Rai il conduttore continua a faticare a trovare lo stesso consenso sulla nuova rete E Fiorello lancia la bomba

Dopo i successi in Rai, il conduttore si trova a dover riconquistare il pubblico su una nuova rete, tra sfide e aspettative. E mentre Amadeus affronta le difficoltà di ascolti insoddisfacenti, Fiorello lancia una bomba che fa discutere. Stasera, alle 21:30 su Nove, va in onda la quarta puntata di Like a Star, un talento in cerca di gloria. Riusciranno questi volti noti a ritrovare il loro smalto? La risposta sta per arrivare.

V a in onda stasera la quarta puntata di Like a star, condotto da Amadeus. Oggi, mercoledì 4 giugno, alle 21:30 sul Nove e in streaming su discovery+ sei nuovi team musicali si sfideranno imitando i propri idoli. Per Amadeus, tuttavia, da che è sbarcato dalla Rai il cruccio che lo assilla è quello degli ascolti, troppo bassi. Tranne la Corrida, tutti gli altri sono andati male, e staseramo a vedere con The Cage – Prendi e Scappa, gioco in onda da domenica 8 giugno (e a seguire dal lunedì al venerdì alle 20:30 ) con il contributo di Giulia Salemi (cio-host). Fiorello e la “frecciatina” ad Amadeus a “La Pennicanza”: «Sei tornato in Rai per mezzo minuto» X Leggi anche › Amadeus riparte dal Nove, tutti i suoi programmi in arrivo Amadeus sul Nove: share e ascolti non si alzano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo i trionfi in Rai, il conduttore continua a faticare a trovare lo stesso consenso sulla nuova rete. E Fiorello lancia la bomba

Segui queste discussioni su X

Dopo il trionfo olimpico tornano le Tutte le gare dell'Italia nella #VNL saranno in diretta su #DAZN Si parte mercoledì alle 19: gara inaugurale contro gli States ? Tweet live su X

TAMBERI RITORNA IN PISTA, SALTERÁ AL GOLDEN GALA 265 giorni dopo il trionfo al Memorial Van Damme, Gianmarco Tamberi tornerà a saltare e lo farà venerdì 6 giugno 2025 in occasione del Golden Gala 2025 #Atletica #Athletics #DiamondLeague Tweet live su X