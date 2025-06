Donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farlo | è bufera sulle parole di Berrino Fdi

Un'affermazione infelice e provocatoria quella del senatore Gianni Berrino, che ha scatenato una tempesta mediatica e politica. Le sue parole, pronunciate in un contesto delicato, hanno sollevato un coro di indignazione da parte delle opposizioni, mettendo in luce il tema della maternità e dei diritti delle donne. In questo articolo esploreremo le reazioni e il contesto di una polemica che tocca corde sensibili nella società contemporanea.

"Le donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farlo". È bastata questa frase, pronunciata in Aula dal senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino durante la discussione generale sul decreto Sicurezza, per scatenare una durissima polemica politica. Le opposizioni hanno reagito con. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farlo": è bufera sulle parole di Berrino (Fdi)

