Donnarumma | Sinner? Di lui mi sorprende una cosa in particolare Io al PSG…

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, sorprende non solo per le sue parate spettacolari, ma anche per la sua visione lucida sul mondo del calcio. In un'intervista recente, ha elogiato il suo allenatore, Luis Enrique, sottolineando come la sua leadership abbia portato serenità e stabilità alla squadra. Scopriamo perché la sua parola conta e come questo mix di talento e saggezza possa portare il PSG verso nuove vette.

"Lui è un allenatore che ha dato grande tranquillità ed equilibrio", ha detto Donnarumma sul suo allenatore, Luis Enrique. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Donnarumma: “Sinner? Di lui mi sorprende una cosa in particolare. Io al PSG…”

Argomenti simili trattati di recente

Jannik Sinner e l'amicizia con Donnarumma al Roland Garros - Jannik Sinner ha condiviso la sua amicizia con Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria al Roland Garros, esprimendo il suo apprezzamento per la presenza del portiere in tribuna.

Segui queste discussioni su X

#Sinner - #Lehecka | #HIGHLIGHTS | #RolandGarros #RolandGarros2025 https://youtu.be/uhOA_BItHxo?si=T3dFUm4PXy_vSdSk… via @YouTube #Jannik come il #PSG dell'amico #Donnarumma. Tweet live su X

Sinner: "Mai facile la prima in uno Slam. Inter-PSG? Donnarumma è un amico e... ". Le dichiarazioni in mixed zone del numero uno del mondo https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Jannik_Sinner/100133/sinner-mai-facile-la-prima-in-uno-slam-interpsg-do Tweet live su X