Donnarumma | "Futuro? Priorità PSG ma sono pronto a tutto Nell'Inter tanti fratelli ho fatto fatica a godermi la vittoria"

Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale, si prepara a una nuova sfida. "Il PSG è la mia priorità, ma sono pronto a tutto", dichiara. La sua grinta riflette un trend crescente nel calcio: la ricerca di equilibrio tra club e nazionale. Con tanti "fratelli" in squadra, Donnarumma ammette che godersi la vittoria non è sempre facile. Come gestire le aspettative in un mondo sportivo sempre più competitivo? La risposta potrebbe riservare sorprese.

Il portiere e capitano della nazionale italiana, Gianluigi Gigio Donnarumma, ha parlato in conferenza stampa in vista del doppio impegno di qualificazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

