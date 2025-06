donnarumma pronti per oslo questa italia ha un grande futuro

L'Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica a Oslo, e il portiere Gigio Donnarumma è pronto a difendere i colori azzurri con grinta e determinazione. Nonostante le assenze pesanti, la squadra è carica di energia e voglia di rivincita. La tensione è palpabile, ma l'obiettivo è chiaro: conquistare il pass per il Mondiale, perché il futuro del calcio italiano si costruisce anche in queste sfide decisive.

"Acerbi? Avrebbe fatto comodo, ma ognuno è responsabile delle proprie azioni", spiega il portiere azzurro FIRENZE - "Non c'è preoccupazione, c'è sicuramente la tensione per una partita importante, dobbiamo dare tutto per portarla a casa perché c'è un Mondiale in ballo. Tutti conoscono l'importanza d.