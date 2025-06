Donnarumma | Non mi sono goduto la finale all’Inter fratelli!

Gianluigi Donnarumma, protagonista tra campo e mercato, ha recentemente aperto il suo cuore in conferenza stampa, rivelando il lato più umano delle grandi sfide sportive. Ricordando la finale di Champions League contro l’Inter, ha confessato di non aver potuto viverla appieno, un momento che rimarrà indelebile nella sua carriera. Ora, tra voci di mercato e prossimi obiettivi, il futuro del portiere si tinge di suspence e speranza.

Gianluigi Donnarumma ha avuto modo di parlare in conferenza stampa prima delle partite dell'Italia per qualificarsi ai Mondiali. Il portiere è tornato sulla finale di Champions League contro l'Inter. MERCATO – Gianluigi Donnarumma è al centro di voci di mercato in cui c'è anche l' Inter. Il portiere, nonostante il contratto in scadenza nel 2026 col Psg, ha detto: «Io sto bene a Parigi. La società deciderà per il rinnovo o meno, io sono pronto a tutto. Ma oggi per me la priorità è Parigi: sto bene, i tifosi e la squadra mi vogliono bene, spero di rimanere a lungo lì. Per quanto riguarda il tornare in Serie A un giorno, io non chiudo le porte a niente.