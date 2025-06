Donnarumma Juventus Raiola mette in bilico il futuro del portiere al PSG | Ha tante offerte… Tra queste c’è anche quella dei bianconeri? Tutte le novità

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al PSG è in bilico, e con numerose offerte sul tavolo, il suo agente Enzo Raiola ha lasciato intendere che potrebbe cambiare aria. Tra le pretendenti si parla anche della Juventus, storica rivale e potenziale nuova casa per il portiere. La situazione si fa calda: cosa riserverà il mercato e quale sarà la prossima mossa del giovane talento? Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l'angolo.

Donnarumma Juventus, Enzo Raiola ha confermato il fatto che il suo assistito potrebbe lasciare il PSG: ci sono anche i bianconeri in corsa?. Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha confermato che il suo assisto potrebbe lasciare il PSG per continuare la sua carriera altrove. Che ci sia anche la Juve dietro quest’incertezza? Arriva la riposta dalla sede dell’ Inter. BONAVENTURA – « Dobbiamo risentirci con il Paris e poi vediamo, ha tante offerte. Eventualità Inter? Che piace non è un mistero. Ma non c’è nulla zero proprio adesso. Napoli figuriamoci ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com