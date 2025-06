Donnarumma | Inter? Sto bene a Parigi spero di restare tanti anni

Gigio Donnarumma, il portiere simbolo tra Parigi e l’Italia, apre il suo cuore: "Sto bene a Parigi e spero di restare tanti anni". La sua sincera dichiarazione riflette un equilibrio tra affetto e professionalità, lasciando aperto uno spiraglio di speranza per i tifosi dell’Inter. Ma quali saranno le decisioni future? Solo il tempo dirà se il suo cuore batterà ancora per l’Inter o se continuerà a volare alto nella Ville Lumière.

(Adnkronos) – "Il mio procuratore nella sede dell'Inter? Io sto bene a Parigi e poi la società deciderà per il rinnovo o meno. Io sono pronto a tutto, ma ora la mia prima opzione è Parigi perché sto bene, i tifosi mi vogliono bene e la squadra mi vuole bene e spero di restare tanti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

