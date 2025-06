Donnarumma in Serie A | parla Raiola non ci sono più dubbi

Donnarumma, fresco trionfatore in Champions League, si trova al centro di un vero e proprio rebus calcistico. Le parole del suo agente, Mino Raiola, riaccendono i riflettori su un possibile ritorno in Serie A. Con il mercato estivo alle porte, la scelta del portiere potrebbe influenzare non solo il destino del PSG, ma anche il panorama calcistico italiano. È l'inizio di una nuova era per Gigio? Rimanete con noi per scoprirlo!

Nelle ultime ore è tornato ad attirare l'attenzione Gigio Donnarumma: ecco allora cos'ha dichiarato il suo agente, Enzo Raiola, fuori dalla sede dell'Inter. Gigio Donnarumma, fresco di vittoria della Champions League, ancora non sa se continuerà a vestire la maglia del PSG – con cui ha il contratto in scadenza nel 2026 – o se saluterà con il mercato estivo. Di sicuro le big di Serie A stanno osservando la situazione molto attentamente e la presenza di Enzo Raiola, suo agente, oggi nella sede dell'Inter ha dato il via a tutta una serie di indiscrezioni. Ecco cos'ha dichiarato lo stesso procuratore.

