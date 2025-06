Donnarumma | Il mio agente? Non sapevo fosse all’Inter Voglio stare al PSG per tanti anni

Gianluigi Donnarumma, fresco vincitore della Champions League e volto simbolo del calcio italiano, sorprende tutti rivelando che il suo agente non gli aveva mai detto dell’interesse dell’Inter. La sua volontà resta chiara: desidera restare al PSG per molti anni, continuando a brillare sui grandi palcoscenici internazionali. Con l’Italia alle porte, il portiere si prepara a mettere in mostra tutta la sua determinazione e talento, consolidando il suo ruolo di protagonista.

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro azzurro, Gianluigi Donnarumma ha ricordato la sua vittoria in Champions League e non solo. Fresco vincitore della Champions League, Gianluigi Donnarumma sarà protagonista anche con l’ Italia. La Nazionale di Spalletti sarà impegnata nei prossimi giorni contro Norvegia e Moldavia. L’ ex portiere del Milan ha parlato in conferenza stampa. CHAMPIONS LEAGUE – «Cosa ho detto agli interisti? Nulla. C’è stato un abbraccio con i miei compagni dopo la partita veramente sentito e sono felice per quello. Ho fatto anche fatica a godermi al massimo la vittoria della Champions perché dall’altra parte c’erano miei fratelli con cui condivido tanto, ho fatto un po’ di fatica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Donnarumma: «Il mio agente? Non sapevo fosse all’Inter. Voglio stare al PSG per tanti anni»

Argomenti simili trattati di recente

Donnarumma PSG, l’agente svela: «Lo vorrebbero in molti, ma se lo possono permettere in pochi. Ecco il nostro obiettivo» - Gigio Donnarumma, fresco campione d'Europa con il PSG, continua a far parlare di sé. Il suo agente rivela che molti club lo vorrebbero, ma pochi possono permetterselo.

Segui queste discussioni su X

? Enzo #Raiola, agente #Donnarumma: "Gigio piace all’#Inter, inutile nasconderlo. Piace a tante squadre. Oggi però non c’è nessun discorso con l’Inter, zero assoluto. #Napoli? Pura fantasia, non c’è nulla" @GiokerMusso Tweet live su X

#Donnarumma all' #Inter ? L'agente: "Molti lo vorrebbero, ma pochi possono permetterselo" https://calciomercato.com/news/donnarumma-lagente-lo-vorrebbero-molti-club-ma-in-pochi-possono--26767… Tweet live su X