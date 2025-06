Donnarumma colpo di scena | Torno in Italia

Donnarumma, il portiere che ha fatto sognare l'Italia, torna a far parlare di sé con un colpo di scena che accende le speranze dei tifosi. Le sue ultime dichiarazioni rivelano una volontà chiara: un ritorno in Serie A potrebbe essere possibile, riaccendendo i sogni di gloria per una delle stelle più luminose del calcio italiano. Gianluigi Donnarumma si conferma protagonista di un capitolo ancora tutto da scrivere nel nostro campionato.

Donnarumma fa parlare di sé con le sue ultime dichiarazioni, riaprendo una speranza per i suoi fan italiani. Il portiere del PSG, comunque, ha le idee piuttosto chiare in merito al suo ritorno. È uno dei grandi rimpianti della Serie A, anche se non si può dire che non abbia fatto grandi cose nel nostro campionato. Gianluigi Donnarumma si è confermato come il miglior portiere al mondo anche in questa stagione, durante la quale ha vinto tutto con il suo PSG. Il 26enne portiere campano è un punto fermo del club francese, dove è approdato nell’estate del 2021 a parametro zero dal Milan. . 🔗 Leggi su Tvplay.it