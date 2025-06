Donnarumma carica l' Italia | Dobbiamo dare tutto per andare al Mondiale

L’intera Italia è in fermento: Donnarumma e Di Lorenzo lanciano un appello vibrante, spronando la Nazionale a dare il massimo per conquistare il tanto agognato passaggio al Mondiale. La delusione di Russia 2018 e Qatar 2022 brucia ancora, ma questa volta non ci possiamo permettere di fallire. È il momento di unirsi, di lottare con cuore e determinazione, perché il sogno mondiale è a portata di mano.

Roma, 4 giugno 2025 – Dopo Di Lorenzo ha parlato anche Donnarumma e anche lui è stato chiarissimo: l'Italia deve assolutamente andare al Mondiale. Dopo la mancata partecipazione a Russia 2018 e a Qatar 2022, la Nazionale non può permettersi di fallire ancora una volta. Lo sa Giovanni Di Lorenzo, che ieri ha voluto caricare i suoi compagni di squadra ricordando come ci siano dei bambini che non hanno mai visto l'Italia partecipare ad un Mondiale, e lo sa anche Gianluigi Donnarumma, fresco campione d'Europa con il PSG. In conferenza stampa, il portiere azzurro ha parlato dell'importanza della gara contro la Norvegia, evidenziando come ci sia tensione ma la squadra è pronta a dare tutto, perché non può non partecipare alle fasi finali di un Campionato mondiale per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net