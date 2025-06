Donnarumma annuncia | Sto bene a Parigi vi svelo la mia volontà per il futuro Ritorno in Serie A? Rispondo così

In un calcio in continua evoluzione, le parole di Gigio Donnarumma risuonano come un eco delle ambizioni di molti calciatori: la ricerca dell'equilibrio tra la gloria internazionale e le radici nazionali. Dalla conferenza stampa di Coverciano, il portiere della Nazionale si è espresso sulla sua permanenza a Parigi e sul possibile ritorno in Serie A, alimentando dibattiti e sogni di mercato che infiammano i tifosi. Cosa ci riserverà il futuro?

Donnarumma: «Sto bene a Parigi, sul ritorno in Serie A.». Le dichiarazioni del portiere della Nazionale in conferenza stampa. In conferenza stampa da Coverciano, dal ritiro della Nazionale, Gigio Donnarumma ha parlato così del suo futuro. Le dichiarazioni del portiere accostato a più riprese anche al calciomercato Juve. DONNARUMMA – «Sto bene a Parigi. Devo sentire la società per il rinnovo e spero di rimanere lì a lungo. Serie A un giorno? Non chiudo le porte a nulla perché l’Italia è casa mia. Ma mi godo il momento, il Psg ha fiducia in me». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma annuncia: «Sto bene a Parigi, vi svelo la mia volontà per il futuro. Ritorno in Serie A? Rispondo così»

#UCL | #PSG, #Donnarumma: "La scelta è nelle mani della società: se vuole che io rimanga, io rimango. C’è solo da firmare" Tweet live su X