L'Italia si appresta a vivere un colpo di scena clamoroso nel mondo del calcio: Donnarumma potrebbe tornare a vestire i colori del Milan, come Pogba alla Juve. Dopo il summit tra Enzo Raiola e l'Inter, le sirene di un nuovo capitolo per il portiere sono più forti che mai. Il suo futuro è in bilico e le carte potrebbero essere rimescolate all’ultimo minuto: la telenovela sta per entrare nel vivo, e tutto può succedere.

Le ultime sul futuro del portiere italiano, che potrebbe rendersi protagonista di un clamoroso ritorno Enzo Raiola quest’oggi ha avuto un summit con l’ Inter nella sede di viale della Liberazione. Il piatto principale è stato il futuro del giovane Cocchi, ma è difficile pensare che le parti non abbiano parlato anche di Gianluigi Donnarumma. (LaPresse) – Calciomercato.it D’altronde il nome del portiere della Nazionale italiana è da diverso tempo, ormai, che viene accostato ai nerazzurri. L’interesse del club milanese è reale e c’è già chi prevede l’ennesimo colpo a zero di Beppe Marotta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Donnarumma al Milan, la bomba sganciata dall’agente: “Come Pogba alla Juve”

