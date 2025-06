Donnarumma | Acerbi ci avrebbe fatto comodo Non escludo un ritorno in Italia

In vista della cruciale sfida contro la Norvegia, Gigio Donnarumma si fa portavoce di un'Italia determinata e affamata di vittoria. Il capitano della Nazionale non nasconde l'importanza del match e, con il suo consueto carisma, affronta i temi caldi che circondano la squadra. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato il giovane fenomeno del calcio italiano e come la sua esperienza possa fare la differenza in questa tappa fondamentale.

Il portiere della Nazionale, nonchĂ© capitano stesso degli azzurri, Gigio Donnarumma, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, parlando di svariati argomenti, in vista della gara di venerdì contro la Norvegia. A seguire le sue principali parole. Le parole di Donnarumma. «Non sono preoccupato. Sicuramente c'è la tensione per una gara importante, dobbiamo dare tutto per portare il risultato a casa. C'è un Mondiale in ballo, tutti sappiamo dell'importanza dell'incontro. Siamo pronti, un po' in emergenza ma riusciremo a trovare un undici pronto ad andare lì e vincere la partita. Bisogna trovare l'equilibrio, cosa che fin qui ci è un po' mancata.

