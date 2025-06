Donna violentata e picchiata in auto da quattro persone sull' Aurelia

Un terribile episodio di violenza si è consumato lungo la via Aurelia, riportando alla luce un'emergenza che affligge il nostro Paese: la sicurezza delle donne. La brutalità subita da una 38enne, aggredita da un gruppo di quattro persone, rappresenta una triste realtà in crescita. Questo fatto ci invita a riflettere sull'importanza di creare spazi più sicuri e solidali per tutte. La lotta contro la violenza deve essere una priorità collettiva!

Violentata e picchiata in auto. Un incubo vissuto nella notte tra il 10 e l'11 maggio da una 38enne, che ha subito abusi sessuali e che è stata anche malmenata. Quattro le persone arrestate, tre uomini e una donna (quest'ultima sottoposta ai domiciliari) residenti nella zona dei Castelli romani. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Donna violentata e picchiata in auto da quattro persone sull'Aurelia

