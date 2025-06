Donna si imbatte in ladri e chiama i carabinieri | arresti e furto sventato

Un gesto di coraggio che ha fatto la differenza! Una donna a Pollena Trocchia ha sventato un furto, segnalando ai carabinieri due ladri intenti a colpire. In un periodo in cui la sicurezza è un tema sempre più attuale, il suo intervento ricorda l'importanza della vigilanza collettiva. Questo episodio non è solo una cronaca locale, ma un richiamo a rimanere uniti e attenti ai segnali di pericolo nella nostra comunità!

Tempo di lettura: < 1 minuto Stava passeggiando lungo corso Garibaldi, a Pollena Trocchia, quando ha notato due individui muoversi sospettosamente attorno a un’auto in sosta, una Lancia Y, mentre un’altra persona attendeva in una Nissan Juke con il motore acceso. Ha deciso, così, di chiamare di carabinieri e grazie alle sue indicazioni si è arrivati all’arresto di tre persone. La 27enne dopo aver contattato i carabinieri, è rimasta infatti in costante comunicazione con il militare di servizio della caserma. Ha fornito descrizioni dettagliate e aggiornamenti in tempo reale, mentre seguiva a distanza i sospetti a bordo dei due veicoli, uno dei quali appena rubato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna si imbatte in ladri e chiama i carabinieri: arresti e furto sventato

