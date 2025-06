Donna nera e queer sarà Gesù in Jesus Christ Superstar polemiche a Hollywood

Cynthia Erivo, talentuosa attrice e cantante nera e queer, interpreterà Gesù in una versione audace di "Jesus Christ Superstar" all'Hollywood Bowl. Questa scelta provoca dibattiti accesi, riflettendo un'epoca di crescente inclusività nel mondo dello spettacolo. La sua presenza sul palco non è solo una rivisitazione artistica, ma un potente messaggio di rappresentanza. In un momento in cui le narrazioni stanno cambiando, il palco diventa un terreno di lotta e riscatto. Non perdere questa storica performance

Cynthia Erivo apparirà nella produzione del musical cult di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice all'Hollywood Bowl di Los Angeles per tre serate.

