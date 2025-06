Donna investita sulle strisce | portata in ospedale

Un incidente che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in città. In un momento in cui l'attenzione verso la mobilità sostenibile e la protezione dei pedoni è alle stelle, l'investimento di una donna sulle strisce pedonali in piazza Alessi segna un campanello d'allarme. Gli incroci affollati richiedono soluzioni urgenti. È fondamentale riflettere su come garantire strade più sicure per tutti. La vita di ognuno merita di essere protetta.

Una donna è stata investita da uno scooter in piazza Alessi, all'intersezione con Corso Podestà, intorno alle ore 8:15 di mercoledì 4 giugno 2025. Secondo i primi accertamenti stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Donna investita sulle strisce: portata in ospedale

