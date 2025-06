Donna investita da un' auto paura in centro

Ieri sera, il centro di Paliano è stato teatro di un drammatico incidente: una donna sulla quarantina è stata investita da una Fiat Panda. Momenti di panico che ci riportano al tema della sicurezza stradale nelle nostre città, sempre più al centro del dibattito pubblico. Cosa stiamo facendo per proteggere i pedoni e rendere le strade più sicure? Rimani aggiornato, perché ogni storia può rivelare punti critici da affrontare!

Tanta paura e attimi di panico ieri sera verso le 19 in pieno centro a Paliano, nel nord della provincia di Frosinone. Una donna sulla quarantina di anni è stata investita da una Fiat Panda proprio all'incrocio tra via Fratelli Beguinot e via del Pontone proprio sotto al comune. La donna è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Donna investita da un'auto, paura in centro

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente nel parcheggio del supermercato, donna investita da un'auto in manovra - Un incidente si è verificato nel parcheggio di un supermercato a Gignese, dove una donna di circa 70 anni è stata investita da un'auto in manovra.

Segui queste discussioni su X

Genova, investita sulle strisce alla Foce: muore in ospedale una donna di 90 anni https://ligurianotizie.it/genova-investita-sulle-strisce-alla-foce-muore-in-ospedale-una-donna-di-90-anni/2025/06/01/613160/… via @LiguriaNotizie Tweet live su X

#NEWS - Caos a #Parigi dopo la vittoria in #ChampionsLeague , 2 morti e 320 arresti Oggi i giocatori del #PSG sfileranno sugli #ChampsElysées fra rigide misure di sicurezza Una donna in scooter è stata investita da un'auto durante i festeggiamenti ed è mor Tweet live su X

Donna investita all'incrocio Tolemaide/Casaregis, in codice rosso al San Martino https://genovaquotidiana.com/2025/05/29/donna-investita-incrocio-tolemaide-casaregis-in-codice-rosso-al-san-martino/… Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Donna investita da un’auto. Tanta paura, ma niente di grave

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Travolta sulle strisce a Torino, paura per una donna che finisce in ospedale

Riporta giornalelavoce.it: L’incidente è avvenuto martedì mattina all’incrocio con via Servais. La vittima, portata in codice giallo al Maria Vittoria, è sotto osservazione. La comunità chiede più sicurezza e rispetto per i ped ...

Travolge con l’auto l’ex a Paliano, la ragazza investita: “È tornato a molestarmi, ho paura”

Si legge su fanpage.it: A più di un anno dalla terribile sera in cui è stata investita dall'ex a Paliano, torna a parlare la diciannovenne: "Ci siamo incrociati in centro ...