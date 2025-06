Donna incinta aggredita in strada la denuncia | Urlavo e chiedevo aiuto tra l’indifferenza dei passanti

La violenza non ha limiti e, purtroppo, neppure l’indifferenza. L’aggressione a una donna incinta a Vinci è un tragico esempio di come la società possa voltarsi dall'altra parte. In un'epoca in cui il tema della sicurezza e del supporto reciproco è sempre più centrale, questo episodio ci interroga: cosa stiamo facendo per creare un mondo più solidale? È ora di agire e rompere il silenzio.

Vinci (Firenze), 4 giugno 2025 – Una donna incinta, all’ottavo mese di gravidanza, ha denunciato in un post pubblico sui social di essere stata aggredita da una persona conosciuta per strada, tutto tra l’indifferenza dei passanti che non le avrebbero prestato soccorso nonostante l’evidente condizione di fragilità e di difficoltà. Il fatto è accaduto a Vinci, in una località di campagna, a margine di una lite in famiglia. “Ho avuto l’ennesima conferma di quanta ipocrisia ci sia a giro e quanta indifferenza – scrive la stessa in un post Facebook diventato virale in poche ore – ma tutti paladini pubblicamente di chissà quanti valori! Incinta, all’ottavo mese di gravidanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna incinta aggredita in strada, la denuncia: “Urlavo e chiedevo aiuto tra l’indifferenza dei passanti”

Altre letture consigliate

Raggiro della 'monetina' fuori da un supermercato di Biella, tra i truffatori una donna incinta - Tre trentenni sono stati denunciati a Biella per furto aggravato, coinvolti in un raggiro avvenuto davanti a un supermercato.

Segui queste discussioni su X

#Corigliano, donna incinta aggredita fuori dall’ufficio postale per un posto in fila https://calabriadirettanews.com/2025/06/03/corigliano-donna-incinta-aggredita-fuori-dallufficio-postale-per-un-posto-in-fila/… via @CDNewsCalabria Tweet live su X

Reati, reati, reati. Questa è l’unica cosa in cui il governo #Meloni è maestro. Con il risultato di riempire le carceri e ingolfare il sistema, colpendo sempre i deboli e mai i forti. Donne incinta in carcere, divieto di resistenza passiva, criminalizzazione delle proteste Tweet live su X

https://quotidianodellumbria.it/cronaca/rifiuta-di-mostrare-il-biglietto-e-aggredisce-il-bodyguard-caos-su-un-bus-a-perugia/… Donna incinta manda all’ospedale un addetto alla sicurezza. Necessario l'intervento dei Carabinieri Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Donna incinta aggredita in strada, la denuncia: “Urlavo e chiedevo aiuto tra l’indifferenza dei passanti”

Secondo lanazione.it: La signora, all’ottavo mese di gravidanza, ha raccontato sui social di essere stata aggredita da una persona a Vinci, in una località di campagna, a margine di una lite in famiglia: “Ho incrociato cin ...

Choc a Corigliano Rossano, aggredisce donna incinta mentre è in fila alla Posta

Riporta msn.com: Aggredita una donna in stato di gravidanza nel mentre era in fila allo sportello dell'ufficio postale di Corigliano Rossano. Il grave episodio si è verificato ...

Donna incinta in fila all'Ufficio postale aggredita da un uomo

Lo riporta ecodellojonio.it: Il fatto è successo a Corigliano scalo. Sul posto i carabinieri del Reparto territoriale che si sono messi sulle tracce dell'aggressore. Determinanti le telecamere di videosorveglianza ...