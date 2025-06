Domina i 100 metri ostacoli poi cade poco prima del traguardo ma il finale è epico | vince rotolando

In un finale mozzafiato, Brooklyn Anderson trasforma una caduta in un trionfo epico, dimostrando che il vero spirito di iniziativa può superare ogni ostacolo. Durante i Campionati assoluti di atletica in Oregon, questa giovane atleta ha scritto una pagina indimenticabile, vincendo grazie a coraggio e determinazione. La sua storia ci ricorda che spesso, nel sport come nella vita, sono le cadute a rendere le vittorie ancora più straordinarie. Continua a leggere...

Straordinario spirito di iniziativa da parte di Brooklyn Anderson durante i Campionati assoluti di atletica leggera in Oregon: la giovane atleta si è imposta nei 100 ostacoli femminili nella maniera più impensabile. Caduta sull'ultimo salto, ha dato fondo al suo passato da ginnasta per tagliare il traguardo per prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2025 in DIRETTA: Weir sfiora i 22 metri, Polinari domina i 400! Tocca a Diaz e Battocletti - Il Meeting di Rovereto 2025 si conferma un palcoscenico di emozioni: Weir sfiora i 22 metri nel lancio del peso, mentre Polinari domina i 400 metri.

Segui queste discussioni su X

A Rimini arrivano le multe per chi non ha rispettato il distanziamento durante il lockdown (colpito un malcapitato che percorse 400 metri in più per andare a fare spesa). Ed ecco la reazione: ci si lamenta perché "hanno tolto le sanzioni ai non vaccinati e non a Tweet live su X

OROOOOOO Non potevano continuare meglio di così gli Europei di tuffi ad Antalya, Turchia! Chiara Pellacani domina la finale del trampolino 1 metro e vince il titolo! L’azzurra si porta a casa anche un fantastico argento insieme a Matteo Santoro nel sin Tweet live su X

100m com barreiras feminino final - Londres 2012